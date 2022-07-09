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Петербургский пенсионер открыл стрельбу из окна по людям

72-летний житель Петербурга открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу по людям из окна собственной квартиры. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, инцидент произошел в пятницу, 8 июля, на проспекте Просвещения. В полицию обратилась женщина и рассказала, что неизвестный расстреливает прохожих из окна на втором этаже дома.

Прибывшие на место представители силовых структур задержали 72-летнего пенсионера, в его квартире обнаружили два пневматических пистолета. Впоследствии мужчину доставили в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

6 июля в Подмосковье правоохранители задержали 44-летнего мужчину, открывшего стрельбу из окна жилого дома в Апрелевке. Полицейские изъяли у мужчины охолощенные автомат Калашникова и пистолет Макарова. Отмечалось, что стрелок работает бортпроводником в российской авиакомпании.

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Варвара Кошечкина
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Петербургский пенсионер открыл стрельбу из окна по людям
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