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В Подмосковье задержали стрелявшего из окна жилого дома мужчину

В подмосковной Апрелевке задержан открывший стрельбу из окна жилого дома бортпроводник

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Подмосковье правоохранители задержали 44-летнего мужчину, открывшего стрельбу из окна жилого дома в Апрелевке. Об этом в среду, 6 июля, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как стало известно, фигурант стрелял, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его с оружием в руках заметили соседи и вызвали полицию. Прибывшим силовикам он признался в содеянном. Полицейские изъяли у мужчины охолощенные автомат Калашникова и пистолет Макарова. Как отмечается, стрелок работает бортпроводником в российской авиакомпании.

По факту произошедшего стражи порядка возбудили дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что жители Апрелевки сняли на видео мужчину, стрелявшего из окна многоэтажки в воздух. На кадрах видно, как стрелок подходит к окну, не целясь направляет ствол неизвестного оружия вверх и стреляет очередью. После чего скрывается за занавеской.

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Екатерина Власова
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