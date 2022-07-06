Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Стрелок из подмосковной Апрелевки оказался бортпроводником

Открывший стрельбу из окна жилого дома в подмосковной Апрелевке работает бортпроводником

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мужчина, открывший стрельбу из окна жилого дома в подмосковной Апрелевке, работает бортпроводником в российской авиакомпании. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

44-летний мужчина стрелял, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его с оружием в руках заметили соседи и вызвали полицию. Прибывшим силовикам он признался в содеянном. Полицейские изъяли у него охолощенные автомат Калашникова и пистолет Макарова.

В настоящее время мужчина дает показания правоохранителям.

Ранее 6 июля сообщалось, что жители Апрелевки сняли на видео мужчину, стрелявшего из окна многоэтажки в воздух. На кадрах видно, как стрелок подходит к окну, не целясь направляет ствол неизвестного оружия вверх и стреляет очередью. После чего скрывается за занавеской.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало уничтожение на Украине пусковых установок HIMARS
Блогерша показала модную для любого возраста одежду на видео с 60-летней матерью
Следствие запросило заочный арест российскому ученому по делу о растрате
Россия попросила Узбекистан раскрыть наличие своих граждан среди задержанных
Алиханов рассказал о продолжающих ездить транзитом через Калининград литовцах
В Кремле усомнились в возможности ограничить цены на нефть из России
Джонсон отказался уходить в отставку после очередного скандала
Венгрия отказалась поставлять оружие Украине
Турция официально потребовала экстрадиции членов РПК от Швеции и Финляндии
Власти предостерегли от «оголтелой» борьбы против сильного рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.