Стрелок из подмосковной Апрелевки оказался бортпроводником

Открывший стрельбу из окна жилого дома в подмосковной Апрелевке работает бортпроводником

Мужчина, открывший стрельбу из окна жилого дома в подмосковной Апрелевке, работает бортпроводником в российской авиакомпании. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

44-летний мужчина стрелял, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его с оружием в руках заметили соседи и вызвали полицию. Прибывшим силовикам он признался в содеянном. Полицейские изъяли у него охолощенные автомат Калашникова и пистолет Макарова.

В настоящее время мужчина дает показания правоохранителям.

Ранее 6 июля сообщалось, что жители Апрелевки сняли на видео мужчину, стрелявшего из окна многоэтажки в воздух. На кадрах видно, как стрелок подходит к окну, не целясь направляет ствол неизвестного оружия вверх и стреляет очередью. После чего скрывается за занавеской.