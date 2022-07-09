Минобороны обвинило ВСУ в минировании обочин в Днепропетровской области

Минобороны: ВСУ заминировали обочины дороги под Красным Подом в Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали обочины дороги между селами Красный Под и Радушное в Днепропетровской области, умышленно не уведомив об этом местных жителей. Об этом сообщил в субботу, 9 июля, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, говорится на сайте Минобороны РФ.

Как подчеркнул Мизинцев, в результате такой «бесчеловечной провокации» могут пострадать мирные граждане, а Киев обвинит российские войска в «неизбирательных ударах» и гибели гражданского населения.

Помимо этого, украинские боевики оборудовали огневые позиции в многоквартирных домах по проспекту Юбилейный в Харькове, а местным жителям запретили покидать квартиры и эвакуироваться, добавил Мизинцев.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные заминировали детский дом в Славянске Донецкой народной республики (ДНР) и планируют его взорвать, чтобы обвинить Вооруженые силы (ВС) РФ в ударах по гражданским объектам. По словам Мизинцева, украинская сторона насильно удерживает персонал детдома в здании. Он отметил, что провокацию намерены широко распространять через западные СМИ и интернет-ресурсы.

До этого Мизинцев заявлял о подготовке Вооруженными силами Украины провокации с хлором в Николаевке ДНР. В частности, для этого на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС были завезены и заминированы емкости с жидким хлором общим объемом более 6000 литров.