Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Полностью затопленное ливнями российское село попало на видео

Село Суордах в Якутии полностью затопило ливнями, 88 домов оказались под водой

Село Суордах на севере Якутии полностью затопило сильными ливнями. Происходящее попало на видео, которое опубликовало Ura.Ru в своем Telegram-канале.

По данным оперативных служб российского региона, под водой оказались 88 домов. Жителей села эвакуировали в спортивный зал местной школы. Отмечается, что 78 из 326 человек — дети. По информации News.ru, часть населения уехала к родственникам и друзьям, а скот успели перегнать на безопасную высоту.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ситуация может ухудшиться — проливные дожди не прекращаются. Специалисты уточнили, что вода прибывает со скоростью пять сантиметров в час, в регионе объявлен режим ЧС.

Ранее жители Краснодара после продолжительных ливней устроили заплыв на улицах города. На опубликованном ролике видно, как несколько мужчин передвигаются на надувных лодках, поскольку дороги населенного пункта буквально превратились в реки. Некоторые пользователи сети отметили, что для Краснодара такой объем осадков является типичным для лета.

Ударная волна
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Зеленский уволил посла Украины в Германии
Зеленский уволил четырех послов Украины
Известный писатель назвал самое красивое место в Москве
Россиянин разгромил машины лопатой и обвинил в своем поступке черта
Студия Кодзимы пригрозила судом из-за обвинений в убийстве Абэ
Полностью затопленное ливнями российское село попало на видео
Жители Подмосковья заметили и сняли на видео хищное животное на самовыгуле
Российский врач перечислил продукты для похудения после 40 лет
В МИД России прокомментировали происходящее в Шри-Ланке
Украина сообщила об аресте связанных с Россией активов на миллионы долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.