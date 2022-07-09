Полностью затопленное ливнями российское село попало на видео

Село Суордах в Якутии полностью затопило ливнями, 88 домов оказались под водой

Село Суордах на севере Якутии полностью затопило сильными ливнями. Происходящее попало на видео, которое опубликовало Ura.Ru в своем Telegram-канале.

По данным оперативных служб российского региона, под водой оказались 88 домов. Жителей села эвакуировали в спортивный зал местной школы. Отмечается, что 78 из 326 человек — дети. По информации News.ru, часть населения уехала к родственникам и друзьям, а скот успели перегнать на безопасную высоту.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ситуация может ухудшиться — проливные дожди не прекращаются. Специалисты уточнили, что вода прибывает со скоростью пять сантиметров в час, в регионе объявлен режим ЧС.

Ранее жители Краснодара после продолжительных ливней устроили заплыв на улицах города. На опубликованном ролике видно, как несколько мужчин передвигаются на надувных лодках, поскольку дороги населенного пункта буквально превратились в реки. Некоторые пользователи сети отметили, что для Краснодара такой объем осадков является типичным для лета.