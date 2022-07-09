В России резко подешевели кредиты

Средняя ставка по потребительским кредитам в России упала до 18,66 процента годовых

В начале июля в России резко подешевели потребительские кредиты — средняя ставка по займам за первую неделю месяца упала на 3,93 процентных пункта, до 18,66 процента годовых. Такие данные приводит финансовая платформа «Финуслуги» Московской биржи, пишет РБК.

Как отмечают аналитики, средняя стоимость необеспеченных кредитов на любые цели сократилась на 4,26 процентных пункта и опустилась ниже 19,5 процента годовых. В сегменте залоговых кредитов, куда входят потребительские ссуды под залог автомобиля или недвижимости, ставки за указанный период снизились на 2,44 процентных пункта, до 16,35 процента. При этом ключевая ставка Центробанка составляет 9,5 процента годовых.

По словам управляющего директора проекта «Финуслуги» Игоря Алутина, столь резкое снижение ставок фиксируют впервые с конца мая — с тех пор, как начал рассчитываться индекс кредитов. Специалист уточнил, что после внепланового снижения ставки ЦБ 26 мая (с 14 до 11 процентов) стоимость потребкредитов в России опускалась в среднем на 0,2–0,7 процентных пункта в неделю.

Аналитики «Финуслуг» отметили, что с 30 июня по 7 июля условия по ссудам смягчили сразу 11 ведущих российских банков — ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, «Хоум Кредит», МТС Банк, «Уралсиб» и «Ак Барс».

Заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков связывает изменение ставок с возвратом с 1 июля ограничений для банков по полной стоимости кредитов (ПСК) — итоговой суммы, которую заемщик должен вернуть банку. С 24 февраля по 30 июня ЦБ временно отменял такое регулирование.

Однако Алутин считает ПСК не единственным фактором снижения ставок по потребкредитам. «На снижение индекса кредитов также повлияли уровень ключевой ставки, стабилизировавшаяся ситуация в экономике сейчас, а также необходимость вливания денег в экономику и снижения избыточной ликвидности», — пояснил эксперт.

По прогнозам специалиста, в дальнейшем ставки по кредитам продолжат снижаться вслед за ключевой ставкой ЦБ, но с задержкой. Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин добавил, что возможное уменьшение процентов по ссудам в ближайшие полгода будет зависеть от общих макроэкономических параметров, таких как уровень безработицы, который может увеличиться осенью. «Кроме того, кредиторы будут принимать во внимание возросшие в последние месяцы кредитные риски: с начала февраля текущего года количество просроченных потребительских кредитов увеличилось на 4,6 процента», — подчеркнул специалист.

Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов также указывает на возможный рост рисков по выданным для банков ссудам, что будет отражаться на стоимости новых кредитов, и предсказывает замедление темпов смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее в России предложили ограничить переплаты по кредитам. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду». Автор инициативы пояснил, что следует установить предельную ежедневную ставку по займам плавающей и ограничить ее 15-кратным размером ключевой ставки.