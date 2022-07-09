Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Неизвестный застрелил двоих человек на парковке американского супермаркета

Fox News: неизвестный застрелил двоих человек на парковке супермаркета в США

Фото: Cheney Orr / Reuters

Неизвестный открыл стрельбу на парковке супермаркета в американском городе Милуоки, штат Висконсин, и застрелил двоих человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 10:25 по местному времени (18:25 мск). Отмечается, что перестрелке предшествовала перепалка в самом магазине.

Как сообщили в местной полиции, в результате стрельбы погибли охранник супермаркета и мужчина, личность которого пока не установлена.

Какие-либо подробности инцидента на данный момент не приводится. Полиция ведет расследование.

Ранее сообщалось, что полиция Милуоки нашла застрелившего шестерых человек во время ограбления мужчину благодаря селфи, которое он сделал на месте преступления. На кадрах американец красовался в очках жертвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из РСЗО «Ураган»
В России выявили 3539 случаев коронавируса
Зеленский объяснил увольнение нескольких послов Украины
Канада вернет турбину для «Северного потока»
Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Дзюбы
Выявлен новый симптом коронавируса
Украинцы обеспокоились прекращением помощи после отставки Джонсона
Гастроэнтеролог предупредила о вреде арбузов
Канада анонсировала расширение уже введенных санкций против России
«Человек-суп» в московском метро развеселил пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.