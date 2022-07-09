Неизвестный застрелил двоих человек на парковке американского супермаркета

Fox News: неизвестный застрелил двоих человек на парковке супермаркета в США

Неизвестный открыл стрельбу на парковке супермаркета в американском городе Милуоки, штат Висконсин, и застрелил двоих человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 10:25 по местному времени (18:25 мск). Отмечается, что перестрелке предшествовала перепалка в самом магазине.

Как сообщили в местной полиции, в результате стрельбы погибли охранник супермаркета и мужчина, личность которого пока не установлена.

Какие-либо подробности инцидента на данный момент не приводится. Полиция ведет расследование.

Ранее сообщалось, что полиция Милуоки нашла застрелившего шестерых человек во время ограбления мужчину благодаря селфи, которое он сделал на месте преступления. На кадрах американец красовался в очках жертвы.

