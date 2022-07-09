AFP: протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки Раджапаксы

Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки Готабая Раджапаксы. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает AFP.

Дополнительной информации о случившемся на данный момент не приводится.

Ранее Раджапакса обратился к российскому лидеру Владимиру Путину — он провел с ним разговор и попросил кредитную поддержку для импорта топлива в страну для преодоления текущих экономических проблем, а также «сделал скромный запрос» на возобновление авиасообщения между странами.

Запасы топлива в стране, объявившей о банкротстве в середине апреля, опустились до критической отметки

Шри-Ланка столкнулась с худшим финансовым кризисом с момента обретения независимости в 1948 году — у страны буквально нет денег, чтобы заплатить за импорт топлива. Поставщики по всему миру отказываются отгружать нефть на Шри-Ланку из-за долгов. Теперь энергетическим компаниям Шри-Ланки необходимы международные банковские гарантии для новых заказов.