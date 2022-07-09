Умер актер из «Клана Сопрано» Тони Сирико

Умер 79-летний актер Тони Сирико, известный по сериалу «Клан Сопрано»

Умер американский актер Тони Сирико, известный по сериалу «Клан Сопрано». Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Артист скончался на 80-м году жизни. Последние годы он жил в доме престарелых, страдая деменцией.

Сирико сыграл в криминальном сериале от HBO персонажа Поли «Грецкие орехи» Гуалтьери — доверенного лица главного героя сериала Тони Сопрано. Также актер, среди прочего, отметился ролями в картинах «Славные парни», «Пули над Бродвеем» и «Разбирая Гарри».

7 апреля стало известно о смерти актрисы Рэй Аллен, сыгравшей в «Клане Сопрано» роль Квинтины Бландетто.