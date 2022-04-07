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Умерла актриса сериала «Клан Сопрано» Рэй Аллен

Американская актриса Рэй Аллен, сыгравшая в «Клане Сопрано», умерла на 96-м году жизни
Рэй Аллен

Рэй Аллен. Кадр: телесериал «Клан Сопрано»

Умерла американская актриса Рэй Аллен (настоящее имя — Рафаэлла Джулия Тереза ​​Абруццо), сыгравшая в сериале «Клан Сопрано». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артистки.

Смерть Аллен наступила в среду, 6 апреля. Она скончалась во сне на 96-м году жизни.

Рэй Аллен родилась 23 июля 1926 года в Нью-Йорке. После окончания Американской академии драматического искусства в 1947 году она начала творческую карьеру на Бродвее. В 1956 году артистка была номинирована на премию «Тони» за одну из работ, а в 1971 году получила награду за лучшую женскую роль в мюзикле «И мисс Рирдон выпьет немного».

Широкому зрителю Аллен наиболее известна по роли Квинтины Бландетто в криминальном сериале канала HBO «Клан Сопрано». Она также снималась в таких шоу, как «Анатомия страсти», «Сайнфелд», «Полиция Нью-Йорка» и других.

Ранее стало известно о смерти американской актрисы Эстель Харрис. Звезда «Сайнфелда» и фильма «Однажды в Америке» умерла на 94-м году жизни.

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Сергей Равин
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