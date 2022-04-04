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Умерла актриса «Сайнфелда» и «Однажды в Америке»

Актриса «Сайнфелда» и «Однажды в Америке» Эстель Харрис умерла на 94-м году

Фото: Valerie Macon / Getty Images

Американская актриса Эстель Харрис, снявшаяся в сериале «Сайнфелд» и фильме «Однажды в Америке», умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Причина смерти не уточняется. Артистка скончалась в городе Палм-Дезерт, штат Калифорния.

Фанатам «Сайнфелда» Харрис запомнилась по роли Эстель Костанзы, матери одного из главных персонажей Джорджа Костанзы (Джейсон Александер). Она также снялась в таких фильмах, как «Выстоять и добиться», «Странная парочка 2», «Клуб "CBGB"», «Братец медвежонок». Помимо этого, Харрис озвучила Миссис Картошку в «Истории игрушек».

Ранее стало известно, что советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни жизни.

Евгений Шульгин
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