В США заявили о попытках демократов «слить» Байдена

Ведущий Fox News Варни заявил, что демократы держатся подальше от Байдена и «сливают» его

Новым трендом представителей Демократической партии США стали попытки держаться подальше от американского лидера Джо Байдена и по-тихому «слить» его. Об этом в эфире Fox News заявил ведущий телеканала Стюарт Варни.

Журналист напомнил, что через четыре месяца состоятся выборы в американский Конгресс, однако рекордно низкий рейтинг Байдена осложнит положение дел его партии. В связи с этим большая часть демократов решила дистанцироваться от главы государства, чтобы «не навредить самим себе».

По его словам, доказательством тому служит недавнее выступление президента в штате Огайо, на котором не появился ни кандидат в местный сенат Тим Райан, ни баллотирующаяся на пост губернатора Нан Уэйли. Варни считает, что они оба решили, что в нынешней обстановке поддержка Байдена лишит их шансов на успех.

В заключение телеведущий предположил, что демократы проиграют на выборах в ноябре, а после обвинят во всем Байдена и «сольют» его.

Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на ноябрь. На них будут избираться все члены палаты представителей, а также часть сенаторов. Следующие выборы главы государства должны состояться в 2024-м году.

Ранее политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что действия Байдена в сфере энергоресурсов заслуживают его импичмента. В частности, Карлсон раскритиковал американского лидера за продажу нефти из запасов США Китаю.