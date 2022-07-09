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В США началось разбирательство против генерала в отставке после его комментария

В США идет разбирательство с генералом в отставке, прокомментировавшим пост Джилл Байден
Гэри Волески

Гэри Волески . Фото: Handout / Reuters

В США началось разбирательство против генерала в отставке Гэри Волески, которого отстранили от работы в военном командовании, за саркастический комментарий под публикацией первой леди США Джилл Байден в Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на USA Today.

Волески занимал пост «старшего наставника» в Пентагоне. В настоящее время в отношении отставного генерала проводится разбирательство, по итогам которого будет решено, оставлять ли его на этой должности.

В своем посте супруга президента раскритиковала решение Верховного суда страны, который лишил американок конституционных гарантий права на аборт. «Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина», — ответил в комментариях ветеран Ирака Волески.

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Марина Совина
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