В США началось разбирательство против генерала в отставке после его комментария

В США идет разбирательство с генералом в отставке, прокомментировавшим пост Джилл Байден

В США началось разбирательство против генерала в отставке Гэри Волески, которого отстранили от работы в военном командовании, за саркастический комментарий под публикацией первой леди США Джилл Байден в Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на USA Today.

Волески занимал пост «старшего наставника» в Пентагоне. В настоящее время в отношении отставного генерала проводится разбирательство, по итогам которого будет решено, оставлять ли его на этой должности.

В своем посте супруга президента раскритиковала решение Верховного суда страны, который лишил американок конституционных гарантий права на аборт. «Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина», — ответил в комментариях ветеран Ирака Волески.