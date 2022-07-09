Американского генерала в отставке отстранили от работы за комментарий в сети
Американского генерала в отставке Гэри Волески отстранили от работы в военном командовании за саркастический комментарий, который тот оставил в социальной сети Twitter под публикацией первой леди США Джилл Байден. Об этом сообщает USA Today.
В своем посте супруга президента раскритиковала решение Верховного суда страны, который лишил американок конституционных гарантий права на аборт. «Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина», — ответил в комментариях ветеран Ирака Волески. После этого армия США начала разбирательство его поведения.
Пресс-секретарь сухопутных войск США Синтия Смит сообщила USA Today, что Волески отстранен от исполнения обязанностей до завершения процесса. Отставной генерал-лейтенант сотрудничал с армией в качестве старшего ментора — он консультировал по различным вопросам и получал 92 доллара в час, уточнили в издании.
Ранее американского профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гордона Кляйна отстранили от работы после того, как тот отказался упрощать темнокожим экзамены. Отмечается, что преподаватель отказался делать поблажки, которые позволят «без вреда для здоровья» сдать финальный экзамен по курсу. В свою защиту Кляйн привел слова Мартина Лютера Кинга, который призывал отказаться от особого отношения к людям по цвету кожи.