Автор American Thinker Питерсон: Украина имеет для России большее значение, чем для США

Запад недооценил волю России к победе в конфликте на Украине. Об этом заявил обозреватель Джаред Питерсон в статье для американского издания The American Thinker.

Автор материала сообщил о провале политических элит Запада, которые утверждают, что не видели приближения конфликта на Украине. Питерсон обвинил США в игнорировании интересов России. По его словам, администрация президента США Джо Байдена рассматривала Киев как де-факто члена НАТО в течение всего 2021 года, а Россия почти десять лет заявляла, что не потерпит Украину в качестве военного бастиона США на своей границе.

При этом обозреватель отметил, что до 2022 года Россия, вероятнее всего, решила бы проблему мирным путем через объявление нейтралитета Киева, пророссийского Донбасса на Украине и признания Крыма в составе России. Эти условия, считает автор, не оказали бы отрицательного влияния на интересы Вашингтона и его союзников.

Ударная волна

Питерсон также заявил, что Москва однозначно победит в этом конфликте, так как Украина имеет большее значение для России, чем для США. «Они рассматривают Украину в составе НАТО, вооруженную до зубов современным американским оружием, нацеленным на них, как экзистенциальную угрозу для Матери-России. Они не позволят этому случиться. Они говорили об этом в течение многих лет», — пишет автор.

Питерсон подчеркнул, что для США было глупой затеей провоцировать эту войну. «И если уж на то пошло, глупой затеей с самого начала было расширение НАТО на восток в условиях полного отсутствия какой-либо российской угрозы после распада Советского Союза», — заключил обозреватель.

Ранее автор The Hill заявил, что реакция на ситуацию на Украине стала второй ошибкой Байдена, которая ведет к стратегическому унижению НАТО. Первым провалом он назвал «позорное бегство» Соединенных Штатов из Афганистана.