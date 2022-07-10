Шольц поблагодарил Канаду за возврат турбины для «Северного потока»

FAZ: канцлер Германии Шольц поблагодарил Канаду за возврат турбины для «Северного потока»

Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил власти Канады за решение вернуть недостающую турбину для работы «Северного потока». Его слова приводит FAZ.

«Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников», — заявил немецкий политик.

Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подтвердил возврат Германии отремонтированной турбины Siemens для газопровода «Северный поток».

В середине июня «Газпром» заявил о технических проблемах с газопроводом. В компании сказали, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций.

Немецкий посол Сабина Шпарвассер выразила мнение, что Оттава находилась под давлением Украины и поэтому не могла вернуть турбину для газопровода.

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