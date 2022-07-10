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Шольц поблагодарил Канаду за возврат турбины для «Северного потока»

FAZ: канцлер Германии Шольц поблагодарил Канаду за возврат турбины для «Северного потока»

Фото: Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил власти Канады за решение вернуть недостающую турбину для работы «Северного потока». Его слова приводит FAZ.

«Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников», — заявил немецкий политик.

Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подтвердил возврат Германии отремонтированной турбины Siemens для газопровода «Северный поток».

В середине июня «Газпром» заявил о технических проблемах с газопроводом. В компании сказали, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций.

Немецкий посол Сабина Шпарвассер выразила мнение, что Оттава находилась под давлением Украины и поэтому не могла вернуть турбину для газопровода.

Ударная волна


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Виктория Кондратьева
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