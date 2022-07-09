Канаду посчитали оказавшейся под давлением Украины из-за газовой турбины

Globe and Mail: Канада находится под давлением Украины по вопросу возврата газовой турбины

Правительство Канады находится под давлением Украины и украинско-канадского сообщества по вопросу возврата турбины Siemens для «Северного потока». такое мнение высказала посол Германии в Оттаве Сабина Шпарвассер, пишет Globe and Mail.

«Несмотря на поддержку санкций, мы считаем, что не должны принимать санкции, которые навредят нам больше, чем России», — указала она. В свою очередь, первый секретарь посольства Украины Оксана Кизима выразила надежду, что правительство Канады «обеспечит полную неприкосновенность нынешнего режима санкций».

8 июля Globe and Mail выяснила, что Оттава и Берлин близки к соглашению по возвращению турбины в Россию. Отмечается, что положительное решение по этому вопросу может быть принято «в ближайшие несколько дней».

Ранее стало известно о намерении Канады снять санкции с турбин для «Северного потока» из-за обращения ФРГ. Формальным поводом для этого станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека, который просил Канаду передать турбину Германии.

В середине июня «Газпром» заявил о технических проблемах с трубопроводом «Северный поток». В компании сказали, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций. Помимо невозвращенных Siemens агрегатов, трудности обусловлены также техническими неисправностями двигателей, которые обнаружил Ростехнадзор, и выработкой межремонтного ресурса ГПА. На этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня упала на 40 процентов.