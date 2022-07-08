В Канаде допустили скорую договоренность по турбине для «Северного потока»

Globe and Mail: Оттава и Берлин близки к соглашению насчет турбины для «Северного потока»

Оттава и Берлин близки к соглашению по возвращению газовой турбины для трубопровода «Северный поток» в Россию. Об этом сообщила канадская газета Globe and Mail, ссылаясь на неназванного представителя администрации Канады.

По информации издания, на данный момент Канада и Германия ведут переговоры с Украиной, выступившей против возвращения турбины. Отмечается, что положительное решение по этому вопросу может быть принято «в ближайшие несколько дней». Однако для этого всем сторонам переговоров «еще предстоит сделать многое», добавили там.

Власти Канады считают, что в России есть еще одна дополнительная турбина, которую можно ввести в эксплуатацию. Однако Москва якобы не делает этого для экономического давления на Европу. Как указал источник газеты, во многом именно для «устранения этого рычага» российскую турбину могут вернуть.

Ранее стало известно о намерении Канады снять санкции с турбин для «Северного потока» из-за обращения ФРГ. Формальным поводом для этого станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека, который просил Канаду передать турбину Германии.