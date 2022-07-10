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Стало известно о пытках сторонников ЛНР боевиками «Львова»

Житель Лисичанска заявил о пытках сторонников ЛНР бойцами батальонов «Донбасс» и «Львов»

Фото: Oleksandr Ratushniak / AP

Житель Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР) Артем Сережников рассказал РИА Новости о пытках сторонников ЛНР боевиками нацбатальонов «Донбасс» и «Львов».

По его словам, пытки производились над военными, которых выявляли на подконтрольной Киеву территории.

«Я был именно за Луганскую Народную Республику. Совершенно ни одного живого места, все ребра поломали. Меня со стрельбой брали, батальон "Донбасс" и батальон "Львов"», — рассказал источник.

Он также сообщил, что после задержания бойцы батальонов пытались выяснить у него, где он служил, имена командиров и других сторонников республик. «Пытали меня очень долго. Сутки меня держали. Меня пристегнули наручниками к стулу и держали сутки», — рассказал Сережников.

Ранее Следственный комитет России (СКР) предъявил заочные обвинения военнослужащему Службы безопасности Украины Виталию Посохову за пытки российских военнослужащих. Следователи выявили факты причинения множественных телесных повреждений российским военным, в том числе с использованием огнестрельного оружия.

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