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Стало известно о повреждении горбольницы Херсона из-за обстрелов ВСУ

В ГУМВД сообщили о повреждении горбольницы Херсона из-за обстрелов со стороны ВСУ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Городская клиническая больница Херсона оказалась повреждена из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в региональном ГУМВД, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что украинские военные атаковали больницу, расположенную на проспекте Ушакова, 22/1. В ГУМВД по Херсонской области предположили, что обстрел велся в том числе из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) четыре раза сработали в небе над Херсоном. Кроме того, были слышны взрывы.

9 июля корреспонденту агентства также стало известно, что российские силы ПВО запустили над Херсоном минимум 15 ракет. В результате в городе была слышна серия взрывов.

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Анна Щербакова
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