Летевший из Москвы самолет экстренно сел из-за неадекватного пассажира

В Самаре экстренно приземлился самолет Москва — Ереван из-за неадекватного пассажира

В аэропорту Самары пассажирский самолет российской авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку из-за неадекватного поведения пассажира. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, воздушное судно, следовавшее по маршруту Москва — Ереван, было вынуждено аварийно приземлиться ночью в воскресенье, 10 июля. Командир лайнера доложил, что на борту находится мужчина, который представляет угрозу для пассажиров.

Известно, что экипаж не объявлял сигналов «Срочно» или «Бедствие», однако запросил посадку в Самаре. После приземления дебошира передали в правоохранительные органы, а самолет продолжил выполнение рейса.

6 июля сообщалось, что пьяный пассажир самолета, летевшего из Новосибирска в Магадан, устроил дебош на борту и попал на видео. Житель Бурятии во время движения воздушного судна в аэропорту Толмачево по взлетной полосе начал нецензурно выражаться и мешать работе членов летного состава.