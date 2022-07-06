Пьяный бурят устроил дебош в летевшем в Магадан самолете и попал на видео

«МВД Медиа»: в Новосибирске за нецензурную брань задержали пьяного дебошира из Бурятии

Пьяный пассажир самолета, следовавшего из Новосибирска в Магадан, устроил дебош на борту и попал на видео. Запись опубликована на информационном интернет-портале «МВД Медиа».

Житель Бурятии во время движения воздушного судна в аэропорту Толмачево по взлетной полосе начал нецензурно выражаться и мешать работе членов летного состава. Экипаж был вынужден вызвать сотрудников линейного отдела МВД России, которые задержали нарушителя порядка.

Россиянина доставили в дежурную часть, где провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении дебошира, который ранее уже был судим, составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее сообщалось, что пассажиры лайнера, следовавшего из Сочи в Санкт-Петербург, устроили драку во время полета и попали на видео. На опубликованных кадрах видно, как россияне набросились друг на друга с кулаками, выражаясь нецензурной бранью.