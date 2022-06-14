Пара россиян устроила драку на борту самолета и попала на видео

Пассажиры самолета, летевшего из Сочи в Санкт-Петербург, устроили дебош на борту

Пассажиры самолета, летевшего из Сочи в Санкт-Петербург, устроили дебош на борту и попали на видео. Кадры драки публикует издание 78.ru в группе во «ВКонтакте».

На размещенном в сети видео можно увидеть, как россияне набросились друг на друга с кулаками, выражаясь нецензурной бранью. «Ты знаешь, кто он?!» — кричала девушка в розовом топе. При этом пару попытались разнять попутчики.

Как сообщает «МВД Медиа», в отношении жителей Санкт-Петербурга составили протоколы за мелкое хулиганство. Путешественников привлекут к административной ответственности и назначат штраф.