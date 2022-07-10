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Житель Херсонской области признался в помощи СБУ для удара по российским войскам

Житель Новой Каховки признался в помощи СБУ для ракетного удара по российским войскам

Фото: РИА Новости

Второй житель города Новая Каховка Херсонской области признался, что помогал Службе безопасности Украины (СБУ) координировать удары по позициям российских войск в городе, передает РИА Новости со ссылкой на его показания.

Для передачи информации Вячеслав Ткаченко воспользовался одним из ботов в Telegram, где жители территорий, находящихся под контролем российской армии или сил ДНР и ЛНР, могут передать украинским военным важные сведения.

Мужчина рассказал, что после его комментария на него вышел представитель СБУ и попросил описать место, где находятся техника и личный состав. На следующий день или через день туда пришлись ракетные удары ВСУ.

При этом Ткаченко объяснил, что вычислили его случайно. Сотрудник СБУ настоятельно попросил удалить переписку с ним, но информатор требование проигнорировал. В результате он был задержан, когда пьяный пел песню, а при проверке смартфона там нашли сообщения. Украинец во время допроса объяснил, что сделал это «по тупости».

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Ранее сообщалось, что 10 июля в Херсоне прогремела серия взрывов. По данным новой администрации города, российские системы ПВО отразили атаку. ВСУ активизировали давление на Херсонском направлении после того, как им стала поступать американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

До этого о предложении помочь СБУ рассказал администратор соцсетей города Сергей Федоренко. После задержания он заявил, что украинские собеседники просили его рассказать, где находится дамба и больница. Мужчина утверждает, что сообщил о запросе в полицию, но его все равно задержали.

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Платон Щукин
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