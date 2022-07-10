Стало известно об использовании СБУ соцсетей для ракетных ударов

СБУ использовала администратора в соцсетях для наводки ракетных ударов по Новой Каховке

Служба безопасности Украины (СБУ) использовала администратора городского канала в социальных сетях для наводки ракетных ударов по Новой Каховке в Херсонской области, стало известно РИА Новости.

Задержанный администратор соцсетей города Сергей Федоренко рассказал, что на него вышли сотрудники СБУ с просьбой о помощи в определении координат «тех или иных событий».

«В День защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС… 6 июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник "День семьи любви и верности"», — рассказал он.

При этом Федоренко заверил, что координаты не передавал, а сразу обратился в полицию. Тем не менее в день праздника был прилет ракеты, в результате чего были погибшие среди мирного населения.

8 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили удар украинской армии по гидроэлектростанции в Новой Каховке. Власти заявили, что последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофичными для жителей Херсонской области.