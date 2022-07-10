ВСУ обстреляли Алчевск ракетами из HIMARS

СЦКК ЛНР: ВСУ обстреляли Алчевск четырьмя ракетами из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье, 10 июля, обстреляли Алчевск четырьмя ракетами, выпущенными из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.10 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении.

В субботу, 10 июля, украинские военные обстреляли город Алчевск в ЛНР ракетами из системы HIMARS. Обстрел произошел в 12:40 по местному времени (совпадает с московским) со стороны населенного пункта Артемовск. Была применена одна ракета системы HIMARS. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Это второй обстрел территории ЛНР из системы залпового огня за день.

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