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Украина второй раз за день атаковала ЛНР ракетами из HIMARS

ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР ракетами из системы HIMARS

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР) ракетами из системы HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По их данным, обстрел произошел в 12:40 по местному времени (совпадает с московским) со стороны населенного пункта Артемовск. Была применена одна ракета системы HIMARS. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Это уже второй обстрел территории ЛНР из системы залпового огня за день. Ранее 9 июля сообщалось об атаке города Ирмино. Атака зафиксирована в 5:30 утра с направления Артемовска.

СЦКК добавляет, что в результате обстрела Ирмино ранена 28-летняя женщина, а также поврежден 21 жилой дом и линия электропередач. 1862 человека находятся без электроснабжения.

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Антон Похиляк
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