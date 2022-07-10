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Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии

Предприниматель Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии после лечения лейкемии
Олег Тиньков

Олег Тиньков. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии после лечения лейкемии. Пост на эту тему появился в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня ровно два года с трансплантации костного мозга. Второй день рождения у нас это называется. Пишу в основном для тех, кто проходит или только была диагностирована лейкемия, лимфома, миелома и прочие кровяные раки. Страшные болезни, но излечится можно. Нужно терпеть, и это очень трудно, я знаю, но верьте. При этом не верьте [тем], кто говорит, что это возьмет год, это минимум два, у меня вот три уже почти. На днях получил очередной молекулярный тест — полная ремиссия», — написал предприниматель.

Он отметил, что на фоне лечения у него началась реакция «трансплантат против хозяина». При таком состоянии клетки донора воспринимают обычные клетки тела реципиента (хозяина) как инородные и атакуют их. Тиньков назвал это платой за ремиссию.

Предприниматель заявил, что Фонд семьи Тиньковых и Фонд борьбы с лейкемией продолжают работу. По его словам, они поставляют современное оборудование в удаленные клиники по всей России.

Весной 2020 года Тиньков рассказал, что болен одной из форм лейкемии, которая была диагностирована несколькими месяцами ранее. Бизнесмен перенес пересадку костного мозга и проходил лечение в лондонской клинике.

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Марина Погосян
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