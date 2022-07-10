Названа причина отказа Ельцина использовать триколор на инаугурации

Министр РСФСР Ярошенко заявил, что триколор официально не утвердили к инаугурации Ельцина

Первый президент России Борис Ельцин отказался использовать новый флаг государства во время первой инаугурации из-за того, что триколор на тот момент не утвердили официально. Такую причину отказа РИА Новости назвал бывший министр внешних экономических связей РСФСР Виктор Ярошенко.

Инаугурация состоялась 10 июля 1991 года, после того как 12 июня Ельцин победил на первых выборах президента РСФСР с результатом 58 процентов голосов.

По словам Ярошенко, на тот момент существовал один флаг РСФСР — красный с синей полосой вдоль древка, серпом, молотом и звездой. Тем не менее организаторы церемонии принесения присяги активно обсуждали возможность поднять триколор.

Тогда уже было понятно, что республика перейдет на новый символ, комиссия по разработке символики уже утвердила его. В итоге решающее слово было за Ельциным, но после долгих колебаний он предложил «не мешать старое и новое». Предполагалось, что переход на новый символ состоится после утверждения парламентом, но на фоне событий августа 1991 года новые власти страны решили ускорить процесс и утвердили соответствующую резолюцию.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили переименовать высший пост в Российской Федерации. По их мнению, иностранное слово «президент» не соответствует текущим реалиям, и для страны лучше бы подошло слово «правитель». Они также напомнили, что Ельцина избрали при одной Конституции, а сейчас в стране действует другая, в рамках которой полномочия главы государства изменились.