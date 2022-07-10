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В Госдуме предложили переименовать президента в правителя

В ЛДПР предложили заменить иностранный термин «президент» на «правитель»

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Представители ЛДПР выступили в инициативой заменить иностранный термин «президент» на «правитель», пока название должности «не укоренилось окончательно». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу думской фракции.

«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин "президент" в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце 18 века в США, и много позже расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить», — отметили в ЛДПР.

По мнению авторов инициативы, такое словосочетание, как г«лава государства» или термин «правитель» гораздо понятнее русскому уху. В ЛДПР также отметили, что президент 1991 года и нынешний президент это два разных по статусу лица, так как Бориса Ельцина избрали по Конституции РСФСР, а Владимира Путина по Конституции России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что термин «импортозамещение» немного унизительный для России, и его можно заменить на «технологический суверенитет». Политик добавил, что это также можно назвать и технологической независимостью.

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Марина Совина
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