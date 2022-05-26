Медведев назвал унизительным термин «импортозамещение» и предложил замену

Медведев предложил заменить термин «импортозамещение» на «технологический суверенитет»

Термин «импортозамещение» немного унизительный для России, его можно заменить на «технологический суверенитет». Это предложил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Политик добавил, что это также можно назвать и технологической независимостью. Так он отреагировал на предложение одного из выступающих партийного форума, посвященного предпринимательству, придумать новый термин для импортозамещения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране удалось решить задачи в импортозамещении по ключевым направлениям, которые обеспечивают суверенитет государства. Он признал, что сделать в этой области удалось не все, но все и невозможно было сделать, так как жизнь идет быстрее, чем принимаемые административные решение.

До этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России. По его словам, успехи в данном вопросе существуют исключительно в бравурных отчетах министерств и ведомств, а люди сами видят все по товарам народного потребления и во многих других сферах.