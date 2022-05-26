Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев назвал унизительным термин «импортозамещение» и предложил замену

Медведев предложил заменить термин «импортозамещение» на «технологический суверенитет»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Термин «импортозамещение» немного унизительный для России, его можно заменить на «технологический суверенитет». Это предложил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Политик добавил, что это также можно назвать и технологической независимостью. Так он отреагировал на предложение одного из выступающих партийного форума, посвященного предпринимательству, придумать новый термин для импортозамещения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране удалось решить задачи в импортозамещении по ключевым направлениям, которые обеспечивают суверенитет государства. Он признал, что сделать в этой области удалось не все, но все и невозможно было сделать, так как жизнь идет быстрее, чем принимаемые административные решение.

До этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России. По его словам, успехи в данном вопросе существуют исключительно в бравурных отчетах министерств и ведомств, а люди сами видят все по товарам народного потребления и во многих других сферах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Абрамович продал «Челси»
Умер звезда фильма «Славные парни» Рэй Лиотта
Обстреливаемое весь день российское село закроют
Forbes назвал главных молодых музыкантов России
Популярная телеведущая раскрыла изнанку своей работы
Российские казаки отчитались о сбитом на Украине «Стрелой» вертолете
Брата комика Незлобина осудили на пять лет за коррупцию
Разведка США закупилась спутниковыми снимками на миллиарды долларов
Раскрыт простой способ избежать ненужных покупок
Переживший покушение мэр Энергодара пообещал вскоре вернуться к работе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.