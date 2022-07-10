Россиянина задержали за стрельбу по отдыхающим на озерах

В Санкт-Петербурге задержали стрелявшего по отдыхающим на озерах Ленобласти

В Санкт-Петербурге задержали стрелявшего по отдыхающим людям на озерах Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, передает РИА Новости.

По предварительной информации МВД, преступником оказался 27-летний молодой человек, работавший уборщиком. Россиянин объяснил свои злодеяния тем, что был намерен бороться с наркоманами, которые, по его мнению, проводили досуг в районе озер Всеволожского района.

Сотрудники управления уголовного розыска изъяли у него пневматическую винтовку Hatsan flash калибра 6,35 миллиметров. На данный момент мужчину допрашивают.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в пресс-службе ведомства. Отмечается, что подозреваемому также будет назначена психолого-психиатрическая и другие судебные экспертизы.

В начале июля молодой человек выстрелил из пневматического оружия на озере Гупиярви. После этого он нанес ранение мужчине, который купался на пляже озера Лемболовское.

Ранее в деревне Токкари Всеволожского района 63-летний пенсионер погиб в результате взрыва у себя дома. В его комнате были найдены осколки гранаты РГД и незарегистрированное самозарядное ружье.

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