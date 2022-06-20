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Россиянин взорвал тяжелобольного отца по его просьбе

В Ленинградской области инвалид подорвал отца-пенсионера гранатой по его просьбе

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Ленинградской области 63-летний пенсионер погиб в результате взрыва у себя дома. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает 47news.

По данным издания, днем 19 июня в деревне Токкари Всеволожского района местные полицейские обнаружили тело мужчины с многочисленными ранениями и оторванными руками. В той же комнате были найдены осколки гранаты РГД и незарегистрированное самозарядное ружье.

Как выяснилось, в момент трагедии в доме находился 35-летний сын погибшего — инвалид первой группы, он и вызвал полицию. По предварительным данным, хозяин дома был тяжело болен и почти не вставал с постели, поэтому для совершения самоубийства попросил родственника выдернуть чеку из гранаты и покинуть комнату.

Сына погибшего обязали явиться к следователям для выяснения обстоятельств произошедшего.

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Екатерина Власова
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