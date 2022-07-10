Зеленский объяснил увольнение нескольких послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил ротацией увольнение послов в ряде стран

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил ротацией увольнение нескольких послов страны в ряде государств. Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Как заявил глава государства, что это нормальная часть дипломатической практики. Зеленский подчеркнул, что в Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины, министерство иностранных дел (МИД) Украины готовит их кандидатуры, добавил он.

В субботу, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил послов страны в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии. Отмечается, что украинский посол в Индии Игорь Полиха освобожден также от занимаемых одновременно должностей посла Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.