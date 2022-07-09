Зеленский уволил четырех послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил послов в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил послов страны в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Отмечается, что украинский посол в Индии Игорь Полиха освобожден также от занимаемых одновременно должностей посла Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.

Кроме того, Зеленский уволил посла страны в Германии Андрея Мельника.

Ранее сообщалось, что Мельник вернется в Киев и станет заместителем главы МИД республики. Согласно прогнозам, дипломат должен был покинуть Берлин только осенью текущего года.

В начале мая Мельник был замешан в скандале. Украинский посол раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев и оскорбил его, назвав «ливерной колбасой». Мельник заявил, будто политик ведет себя по-детски.

Синдром отмены: Россия



