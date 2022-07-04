Оскорбивший Шольца посол станет замглавы МИД Украины

Посол Украины в ФРГ Мельник вернется в Киев на новый пост после оскорблений в адрес Шольца

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вернется в Киев, чтобы занять новый пост. Он станет заместителем главы МИД республики, пишет немецкое издание Bild.

Ожидается, что дипломат покинет Берлин осенью текущего года. По словам источника Bild, соответствующее предложение украинский МИД сделал президенту Владимиру Зеленскому. «Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — добавили собеседники издания.

В начале мая вокруг Мельника разразился скандал после того, как он раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев и оскорбил его, назвав «ливерной колбасой». Мельник заявил, будто политик ведет себя по-детски.