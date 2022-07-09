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Зеленский уволил посла Украины в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника

Фото: Ludovic Marin / AP

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Германии Андрея Мельника. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», — говорится в указе Зеленского.

Ранее сообщалось, что Андрей Мельник вернется в Киев и станет заместителем главы МИД республики. При этом ожидалось, что дипломат покинет Берлин только осенью текущего года.

В начале мая Андрей Мельник раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев. Дипломат назвал главу немецкого кабмина «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски. В июне Мельник извинился за эти слова.

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Антон Похиляк
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