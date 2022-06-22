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Оскорбивший Шольца украинский посол извинился

Назвавший Шольца «ливерной колбасой» посол Украины Мельник извинился спустя полтора месяца

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник, который оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», решил извиниться спустя полтора месяца. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на сайте немецкого журнала Spiegel.

«Оглядываясь назад, я, естественно, сожалею о сказанном. <…> Я лично извинюсь перед ним», — сказал посол Украины.

Он также добавил, что его поступок расстроил президента Украины Владимира Зеленского и ему пришлось объясняться перед главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Теперь Мельник хотел бы лично поговорить с канцлером ФРГ.

Ранее Мельник раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев. Дипломат назвал его «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски. «Чего Украина ожидает гораздо больше любых символических визитов, так это того, что правительство ФРГ быстро реализует предложение Бундестага о поставке тяжелых вооружений и выполнит данные обещания», — подчеркнул Мельник.

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Марина Совина
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