Раскрыты подробности новых санкций со стороны Канады

Глава МИД Канады Жоли: расширение санкций затронет трубопроводы и электрооборудование

Министерство иностранных дел (МИД) Канады раскрыло подробности анонсированного расширения санкций в отношении России. Оно распространится на газовый, нефтяной и химический секторы России и затронет, в частности, трубопроводы, производство металлов, электрическое и машинное оборудование. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

«Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что Канада намерена ввести дополнительные санкции [в отношении РФ]», — говорится в опубликованном документе. Данные меры не позволят канадским компаниям вносить вклад в производство товаров в газовом, нефтяном и химическом секторах российской экономики.

Когда именно меры вступят в силу, министр не уточнила. Однако она добавила, что как только это произойдет, у канадских компаний будет 60 дней для завершения контрактов с целевыми отраслями.

Ранее сообщалось, что Канада планирует расширить введенные ранее санкции против ряда отраслей энергетики и промышленного производства России.