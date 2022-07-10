Канада расширит санкции против России

Канада расширит санкции против ряда отраслей энергетики и промышленного производства РФ

Канада планирует расширить введенные ранее санкции против ряда отраслей энергетики и промышленного производства России. Об сообщает МИД страны, пишет РИА Новости.

В министерстве отметили, что изменения затронут сферы нефтяного, газового и химического секторов. Ограничения также распространятся на промышленное производство в этих сферах.

В ведомстве добавили, что после введения рестрикций у канадского бизнеса будет 60 дней на завершение контрактов с затронутыми отраслями.

Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования МИД Канады

Санкции Канады против России

8 июля Канада ввели санкции против Роскомнадзора, российских телеканалов и журналистов. В список попали, в частности, Первый канал, НТВ, ВГТРК и принадлежащие ей каналы «Россия 1» и «Россия 24», а также новостные агентства ТАСС, RT, Sputnik, Regnum.

Кроме того, санкции были введены против Роскомнадзора и Россотрудничества, компании «Газпром-медиа», холдинга «Национальная Медиа группа». Вместе с ними список попали онлайн-платформа «Смотрим» и сайт программы «Вести».

В другом санкционном списке оказались 30 лиц, среди который генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор АО «Издательский дом "Комсомольская правда"» Владимир Сунгоркин, а также гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. В перечень также были включены журналисты Армен Гаспарян, Артем Шейнин, Ольга Скабеева, актер и телеведущий Тигран Кеосаян, ведущая Екатерина Андреева, директор вещания RT Антон Красовский и другие представители сферы СМИ.

Кроме того, Канада включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционные списки. Владимир Гундяев оказался в числе «российских агентов дезинформации, которые несут ответственность за обеспечение и поддержку неспровоцированного и неоправданного вторжения России на Украину».

Помимо патриарха, рестрикции были введены против заместителя главы Роскомнадзора Милоша Вагнера, директора вещания RT Антона Красовского, официального представителя МИД России Марии Захаровой и писателя Захара (Евгения) Прилепина.

В июне премьер-министр Канады Джастин Трюдо также сообщил о введенных в отношении Росси санкциях.

Новые меры, которые идут в дополнение к уже действующим мощным санкциям правительства Канады, включают в себя введение ограничений против шести физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ Джастин Трюдо Премьер-министр Канады

Тогда под санкции также попали 15 украинцев, поддерживающих действия Москвы, 13 физических лиц и два юридических лица из Белоруссии.

Кроме того, страна ввела запрет на экспорт в Россию ряда передовых технологий, в том числе квантовых компьютеров и промышленное оборудование.

Реакция России

Посольство России в Оттаве назвало хамством новые санкции Канады против Москвы. В дипведомстве пообещали, что российская сторона даст на них ответ.

В посольстве заявили, что новые ограничения подтверждают «бессилие официальной Оттавы». Отмечается, что санкции против журналистов демонстрируют, что канадский власти не хотят и «боятся слышать правду о ситуации на Украине и вокруг нее».

Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадской квазидемократии Посольство России в Оттаве

В посольстве добавили, чт включение в санкционный список патриарха Кирилла является беспрецедентным и кощунственным актом. В дипведомстве считают, чтопосле такого шага Оттава «не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий».

Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать Посольство России в Оттаве

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, в свою очередь, назвала санкции, которые Канада ввела в отношении России проявлениями политической слабости.

Сенатор считает, что антироссийская истерия, охватившая Европу, разрушает принцип универсализма в международных отношениях, который лежит в основе системы ООН. По ее мнению, это может привести к непоправимым международным последствиям.