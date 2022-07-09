Посольство назвало хамством новые санкции Канады против России

Посольство России в Оттаве назвало хамством новые санкции Канады против России

Посольство России в Оттаве назвало хамством новые санкции Канады против России и пообещало, что на них будет дан ответ. Об этом сообщает ТАСС.

Как указали в дипведомстве, новые ограничения подтверждают «бессилие официальной Оттавы». Там отметили, что санкции против журналистов демонстрируют, что Канада «не хочет и боится слышать правду о ситуации на Украине и вокруг нее». «Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадской квазидемократии», — добавили там.

В посольстве также назвали беспрецедентным и кощунственным актом включение в санкционный список патриарха Кирилла. После такого шага Канада «не имеет морального права считаться страной, где уважают права всех конфессий», подчеркнули там. «Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», — заявили дипломаты.

8 июля Оттава ввела новые санкции против 29 физических и 15 юридических лиц. Так, в списки попали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер, директор вещания RT Антон Красовский и писатель Захар (Евгений) Прилепин.