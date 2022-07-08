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Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

Канада включила патриарха Кирилла в санкционные списки
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Олег Варов / РИА Новости

Канада включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционные списки. Об этом сообщается на сайте правительства.

Владимир Гундяев попал в список «российских агентов дезинформации, которые несут ответственность за обеспечение и поддержку неспровоцированного и неоправданного вторжения России на Украину». Помимо патриарха, рестрикции ввели против заместителя главы Роскомнадзора Милоша Вагнера, директора вещания RT Антона Красовского, официального представителя МИД России Марии Захаровой и писателя Захара (Евгения) Прилепина.

16 июня патриарх Кирилл также попал под санкции Великобритании. При этом пока ему удалось избежать санкций со стороны стран Евросоюза. Он должен был попасть в санкционные списки объединения еще в начале июня, однако власти Венгрии выступили против такого шага.

Виктория Кондратьева
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