В Совфеде отреагировали на новые санкции Канады против России

Сенатор Ковитиди назвала санкции Канады против России проявлениями политической слабости

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала санкции Канады против России проявлениями политической слабости. Об этом сообщает RT.

По ее словам, антироссийская истерия, охватившая Европу, разрушает принцип универсализма в международных отношениях, который лежит в основе системы ООН. Это может привести к непоправимым международным последствиям, отреагировала сенатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на включение в санкционный список Канады, заявив, что не удивлена этому. «Я думала, я уже в них давно», — подчеркнула она.

8 июля, Оттава ввела новые санкции против 29 физических и 15 юридических лиц. В санкционные списки также попали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер, директор вещания RT Антон Красовский и писатель Захар (Евгений) Прилепин.