Захарова отреагировала на попадание в санкционный список Канады

Представитель МИД Захарова, заявила, что не удивлена включению в санкционный список Канады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на включение в санкционный список Канады. Она заявила, что не удивлена этому, ее цитирует ТАСС.

«Я думала, я уже в них давно», — добавила Захарова.

В пятницу, 8 июля, Оттава ввела новые санкции в отношении 29 физических и 15 юридических лиц. Перечень опубликован на сайте правительства Канады.

В санкционные списки также попали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер, директор вещания RT Антон Красовский и писатель Захар (Евгений) Прилепин.

Кроме того, рестрикции ввели против Первого канала, НТВ, ВГТРК и принадлежащих ей каналов «Россия 1» и «Россия 24», новостных агентств ТАСС, RT, Sputnik, Regnum, а также компании «Газпром-медиа» и холдинга «Национальная Медиа группа».