ВСУ более 50 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 52 раза за сутки обстреляли ДНР, выпустив 317 боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 50 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», — говорится в сообщении. Отмечается, что бойцами ВСУ выпущено 317 единиц различных боеприпасов.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли обстреляли Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР) четырьмя ракетами, выпущенными из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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