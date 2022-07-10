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ВСУ более 50 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 52 раза за сутки обстреляли ДНР, выпустив 317 боеприпасов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 50 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», — говорится в сообщении. Отмечается, что бойцами ВСУ выпущено 317 единиц различных боеприпасов.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли обстреляли Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР) четырьмя ракетами, выпущенными из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ударная волна


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Марина Совина
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