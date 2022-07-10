Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Неизвестные расстреляли посетителей двух баров в ЮАР

AFP: в ЮАР при стрельбе в двух барах погибли 18 человек

Фото: Richard Nield / Reuters

В ЮАР неизвестные ворвались в два бара и расстреляли посетителей. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает AFP.

По данным агентства, в городе Соуэто в результате случившегося убиты 14 человек, еще 23 пострадали, из них трое находятся в критическом состоянии. Как уточняет eNCA, в городе Питермарицбург два человека погибли на месте, еще двое умерли в больнице. Восемь человек госпитализированы.

По факту случившегося проводится расследование.

В начале июня при стрельбе возле бара в американском городе Чаттануга штата Таннесси погибли три человека. Кроме того, были ранены 14 человек. Стрельба началась ночью. Один человек погиб под колесами автомобиля, двое других скончались от огнестрельных ранений.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о серии взрывов в Херсоне
Появились подробности о семье облившей краской памятник Зорге россиянки
Хозяев гуляющего по улицам Подмосковья львенка проверят
Франция рассказала о поддержании связи с Минобороны России
Получивших нейтральный статус российских легкоатлетов оставили без ЧМ
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты Die Welt
В Германии подготовят к зиме отапливаемые общественные места
В России выявили 3398 случаев коронавируса
Увеличение коэффициента распространения COVID-19 объяснили
Разин рассказал о причине кремации Шатунова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.