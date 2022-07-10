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Россиянам предложили купить «схему» по ломанию ушей

В Telegram обнаружен канал, продающий «схему» по ломанию ушей

Фото: Unsplash.com

В Telegram был обнаружен канал «Ломаем уши», предлагающий россиянам купить «схему» по ломанию ушей.

Инструкция продается за 250 рублей в письменном виде или за 350, она включает описание, а также восемь видео и шесть фото. Продавец сообщил, что находится на связи круглосуточно, готов также ответить на вопросы о разных видах обезболивания и техниках так называемой процедуры.

В канале также размещены фотографии с результатом сломанных ушей подписчиков, купивших такую «схему».

«Рен ТВ» в июне отмечал, что ломка ушей набирает огромную популярность в Дагестане, это делается с целью придать мужчинам вид настоящего борца. Мастер по имени Магомед рассказал, что услугой воспользовались около 4,5 тысячи человек, в том числе спортсмены.

Ранее стало известно, что бывшая сотрудница ФСБ совершила смену пола и стала женщиной быстрее всех в мире. Экс-сотрудница ведомства Катерина Майерс завершила полный трансгендерный переход за три месяца.

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Марина Совина
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