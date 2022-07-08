Бывшая сотрудница ФСБ совершила смену пола и стала женщиной быстрее всех в мире

Экс-сотрудница ФСБ Катерина Майерс завершила полный трансгендерный переход за три месяца

Катерина Майерс, до смены пола служившая в ФСБ и известная как Александр Чумаков, сообщила, что совершила трансгендерный переход. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

«Я проснулась новым человеком, — пишет женщина — Да-да. Все основные операции завершены: лицо, коррекция и голос. Я очень счастлива».

Бывшая сотрудница ФСБ также заявила, что стала первой в мире трансперсоной, совершившей полный хирургический переход настолько быстро. «10 операций за три месяца, — утверждает Майерс. — В Книгу рекордов Гиннесса?»

О намерении сменить пол Катерина Майерс объявила в январе. Она рассказала, что в детстве была «манерным мальчиком» и интересовалась куклами. До трансгендерного перехода Майерс встречалась с девушками, женилась и завела ребенка, пытаясь, по ее словам, «выбить эту дурь из головы» и «стать мужиком».

В июне сообщалось, что Майерс начала замену документов. В новом свидетельстве о рождении она значится как Катерина Сергеевна Чумакова, но позже собирается стать Катериной Александровной Майерс, взяв в качестве отчества свое прошлое имя.