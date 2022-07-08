Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Бывшая сотрудница ФСБ совершила смену пола и стала женщиной быстрее всех в мире

Экс-сотрудница ФСБ Катерина Майерс завершила полный трансгендерный переход за три месяца

Фото: @k.m.lady_pink

Катерина Майерс, до смены пола служившая в ФСБ и известная как Александр Чумаков, сообщила, что совершила трансгендерный переход. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

«Я проснулась новым человеком, — пишет женщина — Да-да. Все основные операции завершены: лицо, коррекция и голос. Я очень счастлива».

Бывшая сотрудница ФСБ также заявила, что стала первой в мире трансперсоной, совершившей полный хирургический переход настолько быстро. «10 операций за три месяца, — утверждает Майерс. — В Книгу рекордов Гиннесса?»

Материалы по теме:
Долгий путь к себе История превращения милой девочки в бородатого бармена
Долгий путь к себеИстория превращения милой девочки в бородатого бармена
14 октября 2018
«Мы страдаем молча» Трансгендеры в Азии переживают тяжелые времена. Как пандемия перевернула их жизнь?
«Мы страдаем молча»Трансгендеры в Азии переживают тяжелые времена. Как пандемия перевернула их жизнь?
24 июля 2021

О намерении сменить пол Катерина Майерс объявила в январе. Она рассказала, что в детстве была «манерным мальчиком» и интересовалась куклами. До трансгендерного перехода Майерс встречалась с девушками, женилась и завела ребенка, пытаясь, по ее словам, «выбить эту дурь из головы» и «стать мужиком».

В июне сообщалось, что Майерс начала замену документов. В новом свидетельстве о рождении она значится как Катерина Сергеевна Чумакова, но позже собирается стать Катериной Александровной Майерс, взяв в качестве отчества свое прошлое имя.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Российские политики отреагировали на убийство Синдзо Абэ
В российских кинотеатрах снова покажут фильм «Паразиты»
Китай и Россию обвинили в навязывании Британии своих правил игры
Сотрудники таможенной академии признались ФСБ в покупке наркотиков у проректора
В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров
Бывшая сотрудница ФСБ совершила смену пола и стала женщиной быстрее всех в мире
В Общественной палате призвали активно отмечать День любви, семьи и верности
В России предложили строить заправки в зонах охраны природы
Телескоп НАСА заснял самое глубокое тестовое изображение Вселенной
В ДНР после украинского обстрела загорелся склад боеприпасов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.