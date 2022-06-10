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Сменивший пол бывший сотрудник ФСБ официально стал женщиной

Сменивший пол и имя бывший сотрудник ФСБ Александр Чумаков официально стал женщиной
Катерина Майерс

Катерина Майерс. Кадр: Карен Шаинян / YouTube

Катерина Майерс, бывшая ранее сотрудником ФСБ Александром Чумаковым, но сменившая пол, рассказала, что стала женщиной официально. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка. Женщины.»

В выложенном в сеть видеоролике Майерс продемонстрировала копию нового свидетельства о рождении, в котором она записана как Катерина Сергеевна Чумакова. Однако Майерс уточнила, что намеревается произвести еще одну замену документа и стать Катериной Александровной Майерс. «Отчество — это единственное, что останется после прошлого человека», — заявила она.

Она также рассказала, что уже перенесла девять операций «стала первой трангендерной персоной в мире, которая совершила переход за такой короткий срок». В конце июня у Майерс намечена операция на голосовых связках.

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О намерении сменить пол Катерина Майерс объявила в январе. Она рассказала, что в детстве была «манерным мальчиком» и интересовалась куклами. До перехода Майерс встречалась с девушками, женилась и завела ребенка, пытаясь, по ее словам, «выбить эту дурь из головы» и «стать мужиком».

В феврале 2021 года сообщалось, что два брата-близнеца из Бразилии одновременно сделали операцию по смене пола. 19-летние Майла Фиби де Резенде и София Альбукерк заявили, что с рождения не идентифицировали себя как мальчики.

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Никита Савин
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