Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Бывший президент Польши призвал сократить Россию до 50 миллионов человек

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Россию необходимо «расчленить»

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек. Об этом сообщает Le Figaro.

Валенса заявил, что необходимо «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов». Он считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо «расчленить». «Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов», — пояснил он.

Экс-президент Польши согласился с тем, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния. «Мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО, Евросоюз, путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это при помощи насилия», — сказал Валенса.

Ранее Валенса призвал распустить Европейский союз и создать его заново, но без Польши и Венгрии. По его словам, будет поражением, если Еврокомиссия согласится на польский национальный план восстановления после пандемии коронавирусной инфекции. При этом экс-президент признал, что к его предложению вряд ли прислушаются.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Госдуму предложили собрать на внеочередное заседание
Блокировку Германией пакета помощи ЕС Киеву объяснили
Названы типы носков для создания стильного образа в 2022 году
Джокович четвертый раз подряд выиграл Уимблдон
Россиянина задержали за стрельбу по отдыхающим на озерах
Сход ледника в Киргизии попал на видео
Собянин сообщил об одном погибшем в результате урагана в Москве
Шольцу предрекли последствия после скандала с наркотиками на вечеринке
Кадыров оценил победу однофамильца Нурмагомедова в UFC
Бывший президент Польши призвал сократить Россию до 50 миллионов человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.